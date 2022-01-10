Челябинские ученые изучили опасные осложнения, возникающие после коронавируса

Пациенты с коронавирусом могут подхватить бактериальную инфекцию Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболевшим коронавирусом пациентам может грозить вторичная бактериальная инфекция. Опасность заражения болезнетворными бактериями на фоне Covid-19 изучили микробиологи Челябинского госуниверситета и медики челябинской ГКБ №6.

Эксперты выяснили, какие бактерии чаще всего заражали и убивали тех челябинцев, которые ранее заболели коронавирусом. Один из патогенов, Klebsiella pneumoniae, оказался особенно опасным: он почти всегда сопротивляется большинству используемых в медицине антибиотиков, а значит, не поддается лечению.

Ученые отмечают, что неуязвимые бактерии появляются благодаря нерациональному применению антибиотиков, а коронавирус мог только ускорить их эволюцию. Дето в том, что коронавирус, как и любой вирус, антибиотиками не лечится. ля профилактики пока не затронувших организм бактериальных осложнений антибиотика также чаще всего неэффективны, но пациенты все равно часто применяют бесполезные препараты — на всякий случай.

Неправильное применение антибиотиков только вырабатывает у бактерий устойчивость к препаратам.

— Сегодня специалисты разных областей медицины и биологии обеспокоены тем, что через некоторое время мы получим такие бактерии, с которыми будет бороться еще сложнее, чем сейчас, — рассказала доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии биологического факультета ЧелГУ Наиля Хайдаршина. Она уточнила, что сопутствующие коронавирусу бактериальные инфекции особенно опасны для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Для челябинцев есть и положительная новость. Исследователе выяснили, что на улице или в общественном месте жителям города пока не так просто заразиться устойчивыми к лечению инфекциями: противостоящие антибиотикам бактерии пока встречаются в основном в госпиталях. Однако ученые предупреждают, что в будущем ареал обитания опасных микроорганизмов способен расшириться.

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