Ребенок на снегоходе попал в ДТП в Челябинской области

Фото: Отдел ГИБДД по Ашинскому району

Медицинская помощь потребовалась 13-летнему школьнику после ДТП в Аше. Авария произошла рядом с частными домами на улице Леваневского. Столкнулись легковой автомобиль и снегоход.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Ашинскому району, 13-летний мальчик в защитном шлеме, но без присмотра взрослых ехал на снегоходе Lynx Yeti. На перекрестке от не уступил дорогу Opel Astra (у автомобиля было преимущественное право проезда). Произошло столкновение.

Школьник получил травмы. С места аварии его госпитализировали, но позже выписали домой, на амбулаторное лечение.

После ДТП в полиции начали поверку. Родителей, разрешивших сыну кататься на снегоходе, уже привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и за передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему, заведомо не имеющему водительских прав. Семье грозит штраф в сумме 30 тыс. рублей.

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