В Челябинской области задержатся 30-градусные морозы

В ближайшие дни холод усилится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о значительных ночных похолоданиях. В ночь на среду 12 января температура воздуха опустится до -22, а в низинах до -30 градусов. А в ночь на четверг 13 января уже повсеместно будет -20, -25 градусов, в горах и низинах снова похолодает до -30.

Днем воздух будет немного согреваться, но все равно южноуральцам не стоит рассчитывать на тепло. Если в дневное время 11 января обещают от -8 до -11 градусов, то в следующие два дня температура воздуха может опускаться до -18 градусов.

На западе Челябинской области 11 января пройдет небольшой снег, но затем во всем регионе установится бесснежная погода с переменной облачностью и почти без ветра.

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