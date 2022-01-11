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Происшествия11 января 2022 5:44

В Челябинске в квартире нашли тела пенсионерки и ее сына

Следователи выясняют, из-за чего умерли горожане
Елена КОЛЧИНА
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Причины смерти мужчины и женщины сейчас выясняют

Причины смерти мужчины и женщины сейчас выясняют

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В квартире одного из домов в Ленинском районе Челябинска обнаружили трупы двух человек. Умерли 72-летняя женщина и ее 44-летний сын.

В Следственном комитете начали проверку. Причину гибели горожан надеются установить с помощью судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, речи об убийстве не идет.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета по Челябинской области.

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