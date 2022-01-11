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Здоровье11 января 2022 6:24

В Челябинской области 234 человека за день заболели коронавирусом

Умерли уже более 7,5 тыс. заболевших
Елена КОЛЧИНА
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Сейчас коронавирусом болеют 1,8 тыс. жителей Челябинской области

Сейчас коронавирусом болеют 1,8 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 234 новых случая коронавируса. От ковидной пневмонии за день умерли 26 человек.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 150 607 жителей Челябинской области. По данным регионального минздрава, умерли 7599 южноуральцев, из них 1270 – от сопутствующих коронавирусу заболеваний, 6329 – непосредственно от коронавируса.

Сейчас на лечении в Челябинской области находятся 1809 больных Covid-19.

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