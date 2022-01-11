Мошенники из Миасса обманули 40 жителей Иркутска с помощью воображаемого оборудования для майнинга

Безуспешно пытавшихся бежать мошенников на самолете привезли из Тюмени в Иркутск. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тюмени по подозрению в мошенничестве задержали двух жителей Миасса – мужчин 28 и 33 лет. Подозреваемые признали свою причастность к преступлениям и сейчас находятся в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленники обманывали жителей Иркутска, которые надеялись заработать на добыче криптовалюты. Мошенники арендовали офис в Иркутске и подали объявление о продаже оборудования для майнинга и предоставлении площадей для майнинговых ферм.

Клиенты платили деньги, но оборудования не получали, а при визите к «партнерам» обнаруживали пустой офис. Некоторые потерпевшие сами приносили оборудование для майнинга злоумышленникам: те обещали предоставить площадку для его работы, но в действительности присвоили технику.

Задержанные признались, что обманули около 40 человек. В полицию пока поступило 16 заявлений от жертв обманщиков.

Собрав значительную сумму денег, миасцы бежали из Иркутска. Полицейским удалось отследить их передвижения. В результате сообщников поймали в Тюмени. При себе у мужчин было 400 тысяч рублей, предположительно отобранных у пострадавших.

Похищенное оборудование для майнинга уже нашли в Челябинске. Сейчас полицейские разыскивают других возможных участников мошеннической группы.

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