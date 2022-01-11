Челябинка создает украшения в стиле стимпанк из советских часов

Фото: instagram.com/frogshop_steampunk_jewelry

Челябинка Мария Ефремова создает серьги, брошки и подвески из деталей советских механических часов. Женщина использует для своих изделий шестеренки, циферблаты, стрелки и даже рубины.

Изначально женщина создавала украшения в виде фруктов из полимерной глины, но это ей очень быстро разонравилась и она перешла на стимпанк. Особенно интересно выглядит линейка подвесок в виде зодиакальных знаков.

— Когда я подумала про кулоны с «зодиаками», то была уверена, что так уже кто-то делает — слишком хорошая идея. Потом долго ждала, что их кто-нибудь повторит, но этого так и не произошло — рассказала Hornews.com Мария Ефремова.

Огромный мешок материалов женщине подарили на заводе «Молния» — там узнали об увлечении челябинки и пригласили ее на экскурсию. В завершении Марию ждал сюрприз — восемь килограммов деталей, которые завод списал как брак.

Зачастую детали для своих украшений Мария добывает по знакомству. Иногда к ней в руки попадают часы, которые можно оживить, и она несет их реставратору. Тот взамен делится деталями, которые отслужили свое, но могут пригодиться в украшениях. Увлечением Марии заинтересовался ее 17-летний сын — парень выбрал профессию ювелира и обучается в колледже.

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