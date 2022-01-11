При ремонте водопровода в Челябинской области причинили 200 млн рублей ущерба

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

При ремонте водопровода в поселке Локомотивный уничтожили 1,3 гектара плодородной почвы. Об этом стало известно после жалоб хозяев пострадавших участков и расследования, проведенного Россельхознадзором.

Как сообщат ИА Уральский меридиан, проблемы возникли из-за того, что в муниципальном контракте на реконструкцию водовода не оговорили работы по рекультивации земель. В результате подрядчики – фирма и индивидуальный предприниматель - повредили и не восстановили плодородный слой почвы в сумме на 13 тыс. квадратных метров территории. Общая сумма причиненного ущерба составил почти 200 млн рублей.

В региональном управлении Россельхознадзора теперь требуют виновников возместить вред или провести на участках рекультивацию. В противном случае сумму ущерба грозят взыскать через суд.

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