В Челябинской области начали проверку после сообщений об избиении младенца

Жители Копейска встревожились из-за сообщения о попавшем в больницу новорожденном ребенке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Копейске двухмесячный младенец из многодетной семьи получил серьезные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве начали проверку. Там планируют выяснить, почему пострадал ребенок, действительно ли он был избит и приняли ли соцработники необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность детей.

Собственное разбирательство инициировали также в региональном СУ Следственного комитета.

О пострадавшем ребенке сообщили жители Копейска. По словам горожан, у малыша сломана рука, много синяков, младенец находится в реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ruu