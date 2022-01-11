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Происшествия11 января 2022 10:13

В Челябинской области начали проверку после сообщений об избиении младенца

Ребенок с травмами попал в больницу в Копейске
Елена КОЛЧИНА
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Жители Копейска встревожились из-за сообщения о попавшем в больницу новорожденном ребенке

Жители Копейска встревожились из-за сообщения о попавшем в больницу новорожденном ребенке

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Копейске двухмесячный младенец из многодетной семьи получил серьезные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве начали проверку. Там планируют выяснить, почему пострадал ребенок, действительно ли он был избит и приняли ли соцработники необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность детей.

Собственное разбирательство инициировали также в региональном СУ Следственного комитета.

О пострадавшем ребенке сообщили жители Копейска. По словам горожан, у малыша сломана рука, много синяков, младенец находится в реанимации.

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