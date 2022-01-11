Физик, генерал ФСБ, хирург, музыкант, именитые спортсмены: в Челябинске названы лауреаты премии «Светлое прошлое-2022»

Олег Митяев — автор идеи и ведущий церемонии Фото: архив КП

В Челябинске названы лауреаты премии «Светлое прошлое-2022». В их числе 11 фамилий южноуральцев — известных, знаменитых уроженцев и жителей Челябинской области, которые добились успеха в разных сферах деятельности.

Среди лауреатов сразу три именитых спортсмена: победитель Олимпиады-2012 в Лондоне, дзюдоист Мансур Исаев, призер Игр в столице Великобритании Анастасия Барышникова (тхэквондо) и недавняя трехкратная победительница Паралимпиады в Токио, пловчиха Валерия Шабалина.

Среди победителей скульптор, заслуженный художник России Виктор Митрошин, физик, академик Международной академии лазерной медицины и хирургии Виктор Задков, генерал-полковник ФСБ в отставке Александр Царенко, журналист Николай Михайлов, ученый-медик, специалист в области авиационной и космической медицины Андрей Благинин, старший научный сотрудник ФГБУК «Государственный Эрмитаж», хранитель античной скульптуры Людмила Давыдова, музыкант-исполнитель, победительница международных музыкальных конкурсов и фестивалей Ирина Куликова, режиссер, лауреат Национальной кинопремии «Золотой орел» Дмитрий Тюрин.

Церемония вручения народной премии, которая пройдет уже в 18-й раз, состоится 30 января в театре Драмы им. Наума Орлова. Ведущими церемонии по традиции станут народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина Есипенко и народный артист России Олег Митяев.

Кстати, лауреатами премии «Светлое прошлое» в разные годы становились музыкант Александр Градский, шахматист Анатолий Карпов, актер Александр Пороховщиков, хоккеисты Сергей Макаров и Вячеслав Быков, телеведущий Александр Масляков.

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