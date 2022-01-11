За новогодние каникулы 9 пар двойняшек родились в перинатальном центре Челябинской области

В перинатальном центре приняли рекордное количество детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За время новогодних праздников в областном перинатальном центре появились на свет 170 детей, в том числе 9 пар двойняшек. В прошлом году в праздничные каникулы родилось на 30 детей меньше.

В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили, что 2021 год для перинатального центра стал рекордным: там приняли самое большое за все время работы количество новорожденных — 6075 малышей.

— Прошедший год для нас был плодотворным и уникальным по количеству новорожденных, — подтвердила главврач центра Оксана Любавина. По ее словам, 2022 год тоже начался со значительного пополнения.

Особенно интенсивно врачам пришлось работать 4 января 2022 года. В этот день роды начались у 30 женщин. Чуть легче было 7 января: в этот день матерями стали 17 пациенток.

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