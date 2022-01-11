В Челябинске поступило сообщение о бомбе в здании суда Ленинского района

Всех людей эвакуировали из здания. Фото: yandex.ru/maps

В Челябинске сегодня вечером,11 января, неизвестный сообщил о бомбе в здании Ленинского районного суда. На место происшествия прибыли силовики, всех людей эвакуировали. Информацию об этом подтвердил источник КП-Челябинск.

В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. Дозвониться до представителей суда на момент написания материала не удалось.

Кроме того, сегодня утром волна сообщений о минировании прошла в соседней Свердловской области. Злоумышленники сообщали о бомбах в школе, но после проверки выяснялось, что тревога была ложной.

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