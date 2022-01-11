В Челябинске завели дело на банк за незаконную рассылку смс-сообщений

Фото: Александр Подгорчук

Челябинское УФАС возбудило дело в отношении АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Причиной стала рассылка рекламных смс-сообщений, одно из которых получил местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В рекламном тексте говорилось: «Лови момент! Кредит от 5,5% до 15 млн. руб. в АТБ». При этом получивший сообщение южноуралец не давал банку какого-либо согласия на рассылку рекламы.

— На запрос Челябинского УФАС России об основаниях направления гражданину рекламной информации АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ответил, что при формировании базы сотрудник банка допустил ошибку. В результате телефонный номер абонента был включен в базу рекламной рассылки, — сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дело в отношении банка УФАС рассмотрит на заседании комиссии 7 февраля.

Согласно Закону о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

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