Есть первая победа в новом году: «Челбаскет» дома уверенно переиграл «Динамо» из Ставрополя

"Челбаскет" выиграл первый матч у ставропольского "Динамо" - 97:65.

Турнир Суперлиги-2 перешагнул экватор. Челябинские баскетболисты в очередном туре чемпионата страны на домашней площадке сразились с динамовцами из Ставрополя.

Отметим, что в двух гостевых встречах «Челбаскет» одержал победы. Эту успешную традицию «Победная стая» продолжила и в Челябинске. Сегодня, 11 декабря «Челбаскет» одержал уверенную победу — 97:65 (первая половина — 49:36). Челябинцы активно начали, ведя в счете 16:2. Свое преимущество баскетболисты не упустили до конца поединка.

Повторный матч «Челбаскет» — «Динамо» (Ставрополь) пройдет в спортивном корпусе ДПиШ на Алом поле завтра, 12 января (начало в 19.00).

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