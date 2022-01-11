В Челябинской области построят крупный термальный комплекс и санаторий с грязелечением

Фото: Иван МАКЕЕВ

Три туристических проекта Челябинской области прошли конкурсный отбор и попали в «Корпорацию Туризм.РФ». Речь идет о появлении в регионе термального комплекса, грязелечебницы и всесезонного горнолыжного курорта. Их строительство будет финансово поддержано инвесторами. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

В ближайшие 5-7 лет в Еткульском районе должны построить крупный оздоровительный комплекс детокс-профиля «Сапфир Урала». В этом месте отдыхающие смогут поправить здоровье с помощью лечебных грязей в бальнеологическом санатории и отдохнуть с детьми в акватермальном парке.

На территории ГЛК «Солнечная долина» планируется возведение большого термального комплекса. Кроме того, курорт «Аджигардак» в ближайшем будущем должен стать всесезонным: там сделают искусственное оснежение и установят новый кресельный подъемник. Таким образом покататься на лыжах и сноуборде можно будет круглый год.

— За счет строительства новых объектов для отдыха и оздоровления населения, комфортабельных отелей Челябинская область сможет рассчитывать на повышение конкурентоспособности на федеральном уровне и привлечение внимания крупных туроператоров, — сообщили в правительстве региона.

«Корпорация Туризм.РФ» была создана для того, чтобы раскрыть туристический и экономический потенциал природного, культурного и исторического достояния России через развитие комфортного и доступного туризма внутри страны.

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