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Общество12 января 2022 5:03

Челябинцы пожаловались на недостаток зимних развлечений на новой набережной

Горожане предлагают дополнить общественное пространство новыми объектами
Елена КОЛЧИНА
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Сидеть на скамейках и качаться на качелях зимой холодно. Фото: Кирилл Садыков Валерий Звонарев

Сидеть на скамейках и качаться на качелях зимой холодно. Фото: Кирилл Садыков Валерий Звонарев

Жители Челябинска придумывают, как использовать новую набережную реки Миасс в зимнее время. Дискуссию начал девелопер Денис Ни. На своей странице в Facebook он заметил, что зимой на набережной неинтересно гулять. Все имеющиеся там объекты (открытый театр, качели, лежаки) годятся только для теплого времени года.

— Нет зимних сценариев — минус 50% к эффективности бюджетных инвестиций. К зиме набережная не готова, необходимо ее доосмыслить, — сделал вывод Денис Ни.

Горожане в комментариях начали предлагать свои варианты «зимних сценариев» для набережной. Среди предложенных челябинцами идей — установка палатки с глинтвейном и горячей выпечкой, размещение в прогулочной зоне мини-печек для обогрева, сооружение горки или необычно оформленного катка, а также создание светящихся ледяных фигур, на которые было бы интересно смотреть во время прогулок.

Некоторые горожане смеются: каток на набережной и так уже есть, благодаря гололеду. Другие отмечают, что тихие прогулки тоже важны для отдыха, поэтому необязательно в общественных пространствах всегда должны быть толпа, шум и веселье.

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