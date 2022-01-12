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Здоровье12 января 2022 6:25

В Челябинской области за день 232 человека заболели коронавирусом

Количество смертей снизилось до сентябрьского уровня
Елена КОЛЧИНА
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Сейчас болеют 1,8 тыс. жителей Челябиснкой области

Сейчас болеют 1,8 тыс. жителей Челябиснкой области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 232 новых случая коронавируса. От Covid-19 за день умерли 22 человека. Такое количество смертей в предыдущий раз регистрировали 26 сентября, с тех пор ежедневно количество жертв болезни было большим.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 1839 жителей Челябинской области.

За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 150 839 южноуральцев.

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