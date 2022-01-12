В Челябинской области 20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Молодой водитель погиб в аварии, которая произошла ночью 12 января в Челябинской области. На 14-м километре дороги Чебаркуль-Мисяш лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Водитель Kia Ceed по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с грузовым Isuzu.

Легковой автомобиль смяло ударом, а грузовик опрокинулся.

20-летний водитель Kia получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

В полиции после ДТП начали проверку. Эксперты пытаются установить обстоятельства, которые привели к аварии.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что погибший водитель Kia был жителем Чебаркуля.

— Его общий водительский стаж составляет 3 года, за это время к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он привлекался 7 раз, — уточнили в ГИБДД.

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