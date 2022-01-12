Сына самарского полицейского подозревают в мошенничестве против жителей Челябинской области

Парня разыскивает полиция Саткинского района Фото: социальные сети

Сына самарского полицейского подозревают в мошенничестве против жителей Сатки Челябинской области. Горожане массово начали писать заявления в органы после того, как нарвались на финансовую пирамиду в Инстаграме, в результате которой лишились крупных денег.

— Поступившие заявления зарегистрированы, проводится доследственная проверка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сколько жалоб поступило, и сколько денег потеряли жители Сатки, в полиции уточнять не стали.

О произошедшем подробно рассказала «Комсомольская правда — Самара». Осенью прошлого года в Инстаграме активно начал набирать популярность аккаунт некого Виталия Крикунова, который позиционировал себя как инвестора. Людям он предлагал примерно следующее: «скидывайте деньги, я их вложу в дело и верну вам с прибылью до 60%». Поначалу все это работало, поэтому людей и денег становилось больше, но в декабре Виталий перестал выходить на связь.

Пострадали более двух тысяч человек, но основная масса жертв оказалась в Сатке — судя по всему, сарафанное радио разнесло информацию про легкие деньги. Обманутые люди создали чат в Телеграме и выяснили, что аккаунт мог принадлежать сыну самарского полицейского, 19-летнему Рамазану Гаджиеву.

Вот только сам парень заявляет о своей невиновности и говорит, якобы продал свой аккаунт осенью, а потом периодически снимался в видеороликах для него, но понятия не имел, что они будут использоваться в финансовой пирамиде. Правда это или нет, будут выяснять следователи.

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