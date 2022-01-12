В Челябинске сотрудники ГИБДД устроили погоню за автоугонщиком

Злоумышленник бросил автомобиль и пытался убежать, но его задержали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске задержали мужчину, который пытался угнать автомобиль Mazda. Инцидент произошел накануне вечером возле дома №161 по проспекту Победы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

В городе был объявлен план «Перехват», чтобы задержать злоумышленника. Сотрудники ГИБДД обнаружили иномарку на улице Каслинской. Водитель останавливаться по требованию не захотел и повернул в сторону дворов. Началась погоня.

— В ходе непродолжительного преследования экипаж ДПС заблокировал угнанный автомобиль в гаражном массиве. Злоумышленник поняв, что дальнейшее движение на автомобиле невозможно, попытался скрыться бегством.Один из сотрудников Госавтоиспекции, бросившись в погоню за беглецом задержал подозреваемого угонщика, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сейчас со злоумышленником разбираются следователи. Что касается автомобиля, то его вернули законному владельцу.

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