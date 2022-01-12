В Курганской области сварщика насмерть завалило грунтом во время работ на трубопроводе

Фото: архив "КП"

В Курганской области возбудили уголовное дело по факту гибели сварщика, которого завалило грунтом во время работ на трубопроводе. Следователи не исключают версию, что на объекте были нарушены правила безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление конкретных лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение строительных работ на объекте, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. По данному факту ведется следствие, — заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в селе Песчано-Коледино Далматовского района. Погибший выполнял сварочно-монтажные работы на участке трубопровода. В какой-то момент произошло обрушение котлована и мужчину засыпало грунтом.

Место трагедии. Фото: СУ СКР по Курганской области

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