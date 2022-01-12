На Южном Урале чиновницу городской администрации заподозрили во взятке от осужденного

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении специалиста администрации Кусинского городского поселения. Чиновница подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, подозреваемая получила взятку в размере 25 тысяч рублей от жителя, который был приговорен к исправительным работам на территории города. В обмен на эти деньги она засчитала наказание без его фактического исполнения.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

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