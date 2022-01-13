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Общество13 января 2022 2:42

В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школе: кому повезло не учиться 13 января

Отмена занятий в школах Челябинска 13 января 2022 г.
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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В школах Челябинска отменили занятия, но не для всех.

В школах Челябинска отменили занятия, но не для всех.

Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске, 13 января, отменили занятия в школах. Причиной стали сильные морозы.

Но уроки отменили не для всех. Остаться дома могут только ученики начальных классов - с 1 по 4, которые учатся в первую смену. Об этом сообщили в ЕДДС Челябинска.

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