В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школе: кому повезло не учиться 13 января

В школах Челябинска отменили занятия, но не для всех. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске, 13 января, отменили занятия в школах. Причиной стали сильные морозы.

Но уроки отменили не для всех. Остаться дома могут только ученики начальных классов - с 1 по 4, которые учатся в первую смену. Об этом сообщили в ЕДДС Челябинска.

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