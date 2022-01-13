В Челябинске уже не регистрируют превышений по вредным веществам, но режим НМУ не отменили

Жители Челябинска пожаловались на туман с неприятным запахом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 13 января продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. По данным метеорологов, погода будет способствовать накоплению смога как минимум до 19:00. Вредным примесям не дает рассеиваться слабый ветер.

Накануне горожане жаловались на сгустившуюся на улице дымку и отчетливый неприятный запах.

В начале недели лаборатории фиксировали в Челябинске превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и оксида углерода. Сейчас повышенное загрязнение не регистрируют. По данным единой информационной системы слежения за качеством воздуха в Челябинске, уровень загрязнения во всех городских районах оценивается как низкий. Превышений ПДК по загрязняющим веществам нет.

В региональном министерстве экологии появление дымки в воздухе объяснили не необычным загрязнением, а влиянием погоды, в частности, значительным уровнем влажности и резким похолоданием.

Холод пока что сохраняется в Челябинске. В 8:00 в городе было -27 градусов, из-за мороза отменили занятия в школах. Днем метеорологи обещают -14, -16, а к ночи похолодает до -20.

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