В Челябинской области составили рейтинг самых высокооплачиваемых видов работы

Меньше всего получают горничные и официанты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые большие зарплаты в Челябинской области у тех, кто занимается научными исследованиями и разработками. В этой сфере специалисты получают более 70 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональной Контрольно-счетной палатой. В ведомстве составили рейтинг высокооплачиваемых видов профессиональной деятельности на основе статистики средних номинальных зарплат в январе-октябре 2021 года.

На втором месте в списке оказались те, кто трудятся в сферах финансов и страхования. Они получают в среднем по 58 тыс. рублей в месяц.

Третью строчку занимают работающие в сфере информации и связи. Средняя зарплата айтишников в регионе составляет 56 тыс. рублей.

По 52 тыс. рублей в месяц в среднем получают те, кто занимается добычей полезных ископаемых в Челябинской области.

Больше 45 тыс. рублей в месяц в качестве заработной платы начисляют также сотрудникам обрабатывающих производств, энергетических компаний, тем, чья работа связана с организацией досуга и развлечений.

На последних строчках рейтинга оказались работники сферы образования (им платят по 33 тыс. рублей в месяц), работники сельского и лесного хозяйства (31 тыс. рублей), административный персонал (27 тыс. рублей) а также сотрудники гостиниц и заведений общепита (25,5 тыс. рублей.

При этом зарплаты в сфере общепита и гостиничного обслуживания сильнее всего выросли за последний год, увеличившись на 19%.

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