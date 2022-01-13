В Челябинске водитель пострадал в тройном ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска
Серьезная авария произошла вечером 12 января в челябинском микрорайоне Першино. На улице Аральской, рядом с выездом на Северный луч в ДТП попали три иномарки. На место происшествия выезжали бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Kia Rio врезалась в ехавший впереди Great Wall.
Фото: ГИБДД Челябинска
После удара Great Wall выбросило на встречную полосу, там автомобиль столкнулся с Opel Corsa.
Все машины получили значительные повреждения. В аварии пострадал 30-летний водитель Kia, ему оказали медицинскую помощь.
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