В Челябинске водитель пострадал в тройном ДТП

Фото: ГИБДД Челябинска

Серьезная авария произошла вечером 12 января в челябинском микрорайоне Першино. На улице Аральской, рядом с выездом на Северный луч в ДТП попали три иномарки. На место происшествия выезжали бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Kia Rio врезалась в ехавший впереди Great Wall.

Фото: ГИБДД Челябинска

После удара Great Wall выбросило на встречную полосу, там автомобиль столкнулся с Opel Corsa.

Все машины получили значительные повреждения. В аварии пострадал 30-летний водитель Kia, ему оказали медицинскую помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ruu