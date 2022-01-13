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Здоровье13 января 2022 6:25

Впервые с августа в Челябинской области меньше 20 человек умерли за день от коронавируса

За сутки обнаружили 222 новых заболевших
Елена КОЛЧИНА
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Сейчас коронавирусом болеют 1,8 тыс. жителей Челябинской области

Сейчас коронавирусом болеют 1,8 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области 12 человек умерли от коронавируса. В последний раз меньше 20 погибших за день регистрировали в середине августа 2021 года.

По данным областного министерства здравоохранения, за день в регионе выявили 222 новых случая заражения Covid-19. За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 151 061 жителя Челябинской области.

Сейчас на лечении находятся 1862 больных Covid-19 южноуральца.

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