Впервые с августа в Челябинской области меньше 20 человек умерли за день от коронавируса

Сейчас коронавирусом болеют 1,8 тыс. жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области 12 человек умерли от коронавируса. В последний раз меньше 20 погибших за день регистрировали в середине августа 2021 года.
По данным областного министерства здравоохранения, за день в регионе выявили 222 новых случая заражения Covid-19. За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 151 061 жителя Челябинской области.
Сейчас на лечении находятся 1862 больных Covid-19 южноуральца.
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