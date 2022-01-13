В Челябинске трехлетний ребенок получил тяжелые травмы на аттракционе, судить будут оператора-нелегала

С батута ребенок попал в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске маленький ребенок пострадал при падении с надувного батута, наказание за это грозит оператору аттракциона. В суд передали уголовное дело 27-летнего горожанина, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В августе 2021 года трехлетний мальчик упал с батута «Замок счастья». Ребенок перелетел через стенку батута и свалился на асфальт с высоты более метра. Мальчик ударился об асфальт и получил тяжелые травмы.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, оператор батута работал без регистрации и предварительно не прошел необходимое обучение.

— Он не обеспечил соответствие предоставляемых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — добавили в надзорном ведомстве.

Челябинцу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

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