В Челябинске трехлетний ребенок получил тяжелые травмы на аттракционе, судить будут оператора-нелегала

С батута ребенок попал в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске маленький ребенок пострадал при падении с надувного батута, наказание за это грозит оператору аттракциона. В суд передали уголовное дело 27-летнего горожанина, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В августе 2021 года трехлетний мальчик упал с батута «Замок счастья». Ребенок перелетел через стенку батута и свалился на асфальт с высоты более метра. Мальчик ударился об асфальт и получил тяжелые травмы.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, оператор батута работал без регистрации и предварительно не прошел необходимое обучение.
— Он не обеспечил соответствие предоставляемых услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — добавили в надзорном ведомстве.
Челябинцу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.
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