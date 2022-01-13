В Миассе водитель погиб после аварии с электроопорой

Фото: ОГИБДД по Миассу

Житель Миасса погиб после ДТП ночью 13 января. 28-летний мужчина за рулем ВАЗ-21083 выехал за пределы дороги и врезался в электроопору на Динамовском шоссе.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Миассу, причину, по которой произошла авария, пока не удалось установить.

Водитель при столкновении с металлической конструкцией получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали, но в больницу он скончался.

В полиции выяснили, что водительские права погибший получил 5 лет назад. С тех пор мужчину 6 раз ловили на нарушениях правил движения, в том числе единожды привлекали к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

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