В Челябинской области не зарегистрировано ни одного случая штамма «Омикрон»

Челябинская область готовится к омикрону. Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинская область готовится встретить пятую волну коронавируса и штамм «Омикрон». Пока статистика заболеваемости падает: в сутки подтверждают около 200 случаев. Штамма «Омикрон» среди них не зарегистрировано. Однако есть важный нюанс: его наличие может определить только научно-исследовательский институт.

— Мы не готовы определить, омикрон это или нет, — рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. — Материал от больных с положительным ПЦР на коронавирус направляется в научно-исследовательский институт, который проводит генетическое исследование, что именно циркулирует на территории Челябинской области. Так мы узнаем, когда появится омикрон. Мы не будем заменять существующие тест системы. Как работали, так и будем работать. Если приходит положительный ПЦР-тест, не важно, омикрон это или нет, важно, что коронавирус. Ни один штамм не дает гарантию легкого течения болезни.

В том, что омикрон в ближайшее время докатиться до Челябинской области, врачи не сомневаются. Мировой опыт показывает, что этот штамм распространяется в 6 раз быстрее дельты.

— Выработаны программы по группам риска — это невакцинированные и неревакцинированные пациенты, с хроническими заболеваниями, — отметил главный внештатный специалист пульмонолог Владимир Антонов.

Также в региональном минздраве заверили, что в любой момент готовы вновь открыть ковидные базы.

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