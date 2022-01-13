В Челябинске загорелось здание СПА-салона

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался на челябинском Северо-Западе в здании, где находятся СПА-салон и ресторан. В доме №295 по проспекту Победы загорелось техническое подвальное помещение.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил старые вещи и канализационные трубы на площади 10 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудников.

По предварительным данным, люди при происшествии не пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru