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Происшествия13 января 2022 11:15

В Челябинске загорелось здание СПА-салона

Эвакуировались 10 человек
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался на челябинском Северо-Западе в здании, где находятся СПА-салон и ресторан. В доме №295 по проспекту Победы загорелось техническое подвальное помещение.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил старые вещи и канализационные трубы на площади 10 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудников.

По предварительным данным, люди при происшествии не пострадали.

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