В Челябинске загорелось здание СПА-салона

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Пожар начался на челябинском Северо-Западе в здании, где находятся СПА-салон и ресторан. В доме №295 по проспекту Победы загорелось техническое подвальное помещение.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил старые вещи и канализационные трубы на площади 10 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Из здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудников.
По предварительным данным, люди при происшествии не пострадали.
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