Подросток и парализованная пенсионерка пострадали при пожаре в магнитогорской пятиэтажке

Загорелась коммуналка на первом этаже. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел ночью 13 января в пятиэтажном жилом доме в Магнитогорске. Загорелась коммунальная квартира на первом этаже здания в переулке Ржевского.

На улицу успели выбежать 11 человек, но все этажи дома быстро заполнил дым, и остальные жильцы оказались отрезаны от выхода. С балконов и из окон люди кричали и звали на помощь.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасателям удалось эвакуировать 20 жителей. 11 из них вывели с помощью специального оборудования по задымленным лестницам, а остальных, включая четверых детей, забрали из окон.

Пострадали два человека: 17-летний юноша и 63-летняя женщина. Женщина недавно перенесла инсульт, из-за этого не могла самостоятельно двигаться и отравилась продуктами горения, оставшись в задымленном помещении. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Пожар тушили 27 человек, использовали 7 единиц техники. Возгорание удалось устранить.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении. По словам соседей, жильцы загоревшейся коммуналки злоупотребляют спиртным и часто курят прямо в квартире.

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