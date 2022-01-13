Штамм «Омикрон» принесет в Челябинскую область всплеск детской заболеваемости

С приходом омикрона дети будут чаще болеть коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый штамм «Омикрон» будет быстрее распространяться среди детей, чем циркулирующий сейчас в Челябинской области дельта. Такие выводы сделал специалист минздрава, опираясь на мировую статистику.

— Омикрон — вирус очень высокого распространения, — отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей минздрава Челябинской области Рафия Бабик. — Если дельта стал поражать чаще детей, омикрон будет еще чаще. Тяжело будут болеть дети из группы риска. Еще один неблагоприятный исход — постковидный синдром, который наступает от 2 до 8 недель. Пока мы не начали прививать детей, надо привить родителей. Чаще всего несовершеннолетние заражаются от родственников.

Пока в минздраве отмечают снижение детской заболеваемости коронавирусом. По данным на 4 января — на 7,5% среди детей до года, на 41% — среди подростков 15-17 лет. Кроме того, сейчас в Челябинской области ожидают первую партию детской вакцины «Спутник-М». Однако сроки ее поступления в регион пока не называют. В гражданский оборот препарат выпустят уже на следующей неделе.

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