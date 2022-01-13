Коллективный иммунитет от коронавируса в Челябинской области достиг 58 процентов

Прививку нужно ставить каждые полгода Фото: Ксения Высотина

В минздраве Челябинской области озвучили последние данные по вакцинации от коронавируса. Прививку поставили 1 млн 550 тысяч человек. Коллективный иммунитет составил 57,6%. Теперь власти призывают к повторной ревакцинации. Для поддержки иммунитета прививку нужно ставить каждый полгода.

— Через 6 месяцев после ревакцинации нужно поставить еще одну прививку от коронавируса, — отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. — Нет ни одного нормативного документа, где прописан уровень антител, который является для человека защитным. Даже если сделать такой анализ самостоятельно, врач не сможет посмотреть результат лабораторного исследования. Мы ориентируемся на дату последней прививки. Через 6 месяцев иммунный ответ начинает ослабевать.

Сейчас в Челябинской области ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». В регионе он пока не зарегистрирован. Однако низкий уровень коллективного иммунитета позволяет делать пессимистичные прогнозы.

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