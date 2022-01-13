Челябинец восстановил дедовские аэросани, спроектированные 50 лет назад

Фото: hornews.com

Челябинец Иван Лобырин восстановил аэросани, которые создал его дед в конце 1960-х годов. Этот необычный транспорт представляет собой деревянный каркас с откидной стеклянной кабиной и лыжами. Двигаются сани за счет встроенного мотора от мотоцикла и большого винта, который установлен позади. Как рассказал Иван «Хорошим новостям», агрегат работает на простом бензине и способен набирать скорость до 100 км/ч.

— Дед много экспериментировал, сначала поставил в эти аэросани двигатель от Harley-Davidson, потом поменял на другой от «Урала». Я думал заменить, заказал от современного «Урала», но не смог установить. Его нужно было слишком модернизировать под конструкцию, задуманную дедом. Он вывел дополнительный привод, который приводил в действие шестивольтовый генератор, привод печки, чтобы был обдув на лобовое стекло, там много разных тонкостей, — объясняет Иван.

Ивану удалось восстановить работу аэросаней, заменив двигатель. Фото: hornews.com

По словам внука изобретателя, его дед использовал эти сани в зимних поездках на дальние расстояния. Он уезжал на них за 300 км в Казахстан, где охотился на волков. В то время за отстрел этих диких животных хорошо платили, так как они вредили сельскому хозяйству.

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