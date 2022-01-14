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Общество14 января 2022 3:27

В Челябинске на двух перекрестках перестанут работать светофоры

Движение будет затруднено в Металлургическом и Центральном районах города
Елена КОЛЧИНА
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Светофоры выключат на несколько часов

Светофоры выключат на несколько часов

Фото: Аца КОШТЭ

Челябинские автомобилисты 14 января могут столкнуться с трудностями при проезде через Центральный и Металлургический районы города. На двух загруженных перекрестках перестанут работать светофоры. В муниципальном комитете дорожного хозяйства сообщили, что отключение будет плановым.

С 9:00 до 15:00 автоматически регулировать движение прекратят на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева.

А с 13:00 не будет функционировать светофор на пересечении улиц Свободы и Труда. Вновь включить его планируют в 15:00.

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