В Челябинске на двух перекрестках перестанут работать светофоры

Светофоры выключат на несколько часов
Фото: Аца КОШТЭ
Челябинские автомобилисты 14 января могут столкнуться с трудностями при проезде через Центральный и Металлургический районы города. На двух загруженных перекрестках перестанут работать светофоры. В муниципальном комитете дорожного хозяйства сообщили, что отключение будет плановым.
С 9:00 до 15:00 автоматически регулировать движение прекратят на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева.
А с 13:00 не будет функционировать светофор на пересечении улиц Свободы и Труда. Вновь включить его планируют в 15:00.
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