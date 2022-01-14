В Челябинской области в доме 92-летней женщины на 10 дней отключили водоснабжение

92-летняя женщина - ветеран войны в начале года осталась без воды Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожилой жительнице поселка Шершни, ветерану войны пришлось полторы недели выживать почти без воды. 2 января прорвало поселковый водопровод. После аварии подачу воды прекратили в 6 двухквартирных домов, в том числе в тот, где живет 92-летняя женщина.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения «Общероссийского народного фронта», ближайшая колонка находится в нескольких километрах от жилища пенсионерки. Женщина вынуждена была отказывать себе в питье, экономя каждую каплю. Подключать водоснабжение заново не стали, так как старые трубы, идущие к дому ветерана, не стоят на балансе ни у одной организации.

После сообщений о случившемся проверку инициировали в областной прокуратуре. С вмешательством ведомства подачу холодной воды в жилище ветерана и пять других домов все же возобновили. Это случилось вечером 12 января.

В надзорном ведомстве потребовали у руководства МУП «ПОВВ» провести перерасчет платы за водоснабжение попавшим под отключение жителям. За длительное отключение предприятию могут грозить санкции.

— Решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности, за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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