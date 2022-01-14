Жителям Челябинской области будет тяжело устоять на ногах: начнутся гололед, метели и сильный ветер

Южноуральцев на улице будут поджидать снегопады и очень сильный ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области в пятницу 14 января начнутся метели. По прогнозу метеорологов, они не прекратятся и в выходные. К снегу добавится все время усиливающийся ветер: к воскресенью он достигнет скорости 6-11, а при порывах — 20 метров в секунду.

При этом немного потеплеет. Если днем 14 января прогнозируют от -11 до -16, а в низинах даже до -20 градусов, то в субботу 15 января будет только -6, -11 градусов, а в воскресенье 17 января обещают -4, -9 градусов. По ночам температура воздуха не станет опускаться ниже -8, -17 градусов.

Жителям региона придется справляться не только со сбивающим с ног ветром и снегопадами, но и со скользкими дорогами. Гололедица, по прогнозу метеорологов, появится уже днем 14 января.

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