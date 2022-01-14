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Общество14 января 2022 5:29

Рост цен на продукты в Челябинской области за год составил до 29%

Исключение составили только алкогольные напитки
Елена КОЛЧИНА
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Больше всего подорожали яйца, а спиртное, наоборот, подешевело

Больше всего подорожали яйца, а спиртное, наоборот, подешевело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продовольственные товары в Челябинской области за год подорожали на 8,6%. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного региональной контрольно-счетной палатой. Для анализа использовали последнюю доступную на данный момент статистику — за ноябрь 2021 года.

Больше всего выросли в цене яйца. По отношению к ноябрю предыдущего года их стоимость увеличилась на 29,3%. На 18,5% подорожали мясо и птица, на 13,6% — макаронные изделия. Хлеб стал стоить дороже на 6,5%, молочные продукты — на 7,5%. Цены на рыбу и морепродукты увеличились на 8,6%.

Алкогольные напитки, единственные из используемых для анализа категорий товаров, не подорожали, а подешевели. В конце ноября 2021 года они стоили на 0,4% процента меньше, чем в том же периоде годом раньше.

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