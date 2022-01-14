В Челябинской области старые дома «укрыли» виртуальными одеялами

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

В селе Чесма Челябинской области деревянные избы исторического квартала «согрели» лоскутными одеялами. Правда, накладывать сами покрывала никто не стал. Вместо этого активисты спроецировали их изображения на дома с улицы. А дизайнерами авторских одеял стали 9 пожилых местных жительниц на специальных курсах, которые провела активистка Марина Овчинникова, сообщает Hornews.com.

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

— Идея с проектором пришла в процессе, когда разложили уже сшитые одеяла. Среди ночи поехали в старый квартал Чесмы, на улицы, которые образовались почти 180 лет назад. Многим домам, на которые мы спроецировали фото сшитых одеял, больше ста лет. Именно в этих домах находились эти вещи, жили их хозяева. Хотели показать красоту простого женского труда, мироощущения, — рассказала Марина Овчинникова.

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

Считается, что каждое лоскутное одеяло уникально. Ведь они собираются из множества цветных кусочков разных тканей. Активистка в рамках проекта «Лоскуток» несколько месяцев изучала эти покрывала и общалась о них с местными жительницами. Как выяснилось, многие старушки не считают их чем-то ценным. Наоборот, они видят в этом признак бедности. Ведь не от богатства люди собирали маленькие куски ткани, разрезали их на квадраты и треугольники, а потом сшивали в единое полотно. Так, одна из мастериц — Валентина Яранцева рассказала, что создание одеял однажды помогло ей финансово и стало любимым делом.

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

— Я шила только из обрезков. В основном ковры, одеяла. На метр пятьдесят и на метр восемьдесят. Еще сумки шила, продавала. Лучше брать ситец, хлопок. Шелку меньше бери. Чтоб не сыпался. Лучше яркие, красивые. Перед тем как шить, надо бросить в кипяток и сразу вытащить. Можно утюгом погладить, если мятое высохло. Потом нарвать полосками или кубиками — чем мельче, тем лучше. Потом перемешать все, перемешать, и с закрытыми глазами брать. Пришивать в разные стороны — наращивать до квадратов. Только чтоб одинаковое рядом не было, — поделилась секретами мастерства Валентина.

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

Всего в курсах приняли участие девять женщин. Девять одеял они создали всего за три дня. Потом их отдадут в музеи Чесменского района. Покрывала отправятся в местный Краеведческий музей, Казачий дом, Татарский дом и Казахские юрты, где они станут наглядным изображением народного творчества.

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

Фото: Марина Овчинникова / hornews.com

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