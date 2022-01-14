В Челябинской области уменьшилось количество смертей от коронавируса

Коронавирусом продолжают болеть 1,8 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки 7 человек умерли от коронавируса. Количество смертельных случаев на этой неделе резко упало. Накануне сообщали о 12 погибших пациентах, днем ранее коронавирус унес жизни 22 человек. С середины июля ежедневно от коронавируса умирали более десятка южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки Covid-19 диагностировали у 201 жителя Челябинской области. За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 151 262 южноуральца.

Сейчас 2821 человек лечится в регионе от Covid-19.

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