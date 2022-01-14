В Пласте Челябинской области мужчина поджег продуктовый магазин, вылив на прилавок горючую смесь

Фото: кадр с камер в магазине.

Ночью 13 января мужчина зашел в магазин, задал вопрос продавцу и после ответа вылил на прилавок горючую смесь. Огонь вспыхнул моментально. В помещении здании также в этот момент находился охранник.

В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что инцидент произошел в 3:55 ночи. Полицию вызвала хозяйка магазина.

— Неизвестный разлил жидкость и поджег ее, — сообщили в ведомстве. — Опрашиваем свидетелей, личность поджигателя не установлена.

На видео видно, как мужчина не торопясь заходит в магазин, что-то спрашивает у продавца, та ему отвечает, показывая на прилавок, после чего поджигатель поливает прилавок какой-то смесью и убегает.

Сотрудники магазина не стали вызывать МЧС и сами потушили возгорание. После произошедшего они написали заявление в полицию. В результате пожара никто не пострадал.

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