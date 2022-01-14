В Челябинске таксист присвоил потерянный клиенткой телефон

Водителя отыскали по записи с камер уличного наблюдения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске к уголовной ответственности привлекли таксиста, не вернувшего клиентке потерянный телефон. Как сообщает ИА Уральский меридиан, 49-летняя горожанка обронила аппарат стоимостью 13 тыс. рублей, выходя из машины. Телефон заметил случайный прохожий. Он подобрал гаджет и передал водителю, чтобы тот возвратил его владелице. Таксист оставил телефон у себя.

Тем временем женщина обратилась с заявлением в полицию. Она не запомнила марку и номер такси, но подозревала, что оставила свою вещь именно в машине. По камерам видеонаблюдения сотрудники МВД вычислили водителя. 38-летнего мужчину задержали. Телефон челябинки нашли во время обыска дома у таксиста.

Ранее не судимый водитель теперь стал фигурантом уголовного дела о краже. Если суд подтвердит его вину, мужчине будет грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

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