Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске произошел пожар в цеху по переработке древесины на улице 2-я Шагольская. Там загорелось оборудование и материалы. Из-за этого огонь быстро распространился по кровле, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— К месту ЧП по повышенному номеру сложности направлены пожарно-спасательные подразделения столицы Южного Урала, пожарный поезд. Сформированы звенья газодымозащитной службы. В район также выезжали силы муниципального звена областной подсистемы РСЧС, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Открытое горение было ликвидировано в 16:37 на площади 300 квадратных метров.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Самостоятельно из здания выбрались 3 человека. Также из опасной зоны сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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