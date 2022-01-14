МЧС предупредило о штормовом ветре в Челябинской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в субботу, 15 января, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— По данным ЦГМС, 15 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Согласно шкале Бофорта, ветер считается штормовым, если его скорость достигает 20 м/c и выше.

МЧС советует гражданам во время сильного ветра убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно на летней резине.

Кроме того, при штормовом ветре не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

По данным синоптиков, в субботу на Южном Урале выпадет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ночью температура воздуха составит -14, -19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -6, -11 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru