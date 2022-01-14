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Общество14 января 2022 15:27

Пользователи популярного американского сайта похвалили Челябинск за его красоту

Рассказываем, чем заинтересовала иностранцев столица Южного Урала
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Помимо Челябинска иностранцам также показали другие города России

Помимо Челябинска иностранцам также показали другие города России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На популярном американском сайте Reddit опубликовали фотографии городов России, в числе которых оказался Челябинск. Пользователь с ником Proper-Sock4721 показал иностранцам Кировку и мост на реке Миасс. В комментариях под постом развернулось бурное обсуждение.

— Мне понравилось название «Челябинск», должно быть это чертовски красивое место, — отметил пользователь с ником CriticalThinker_501.

Автор поста отметил, что у некоторых людей складывается ложное впечатление, что в нашей стране кроме Москвы и Санкт-Петербурга нет других хороших городов. Поэтому он решил опровергнуть это мнение, выложив фотографии.

— Это очень красивые фотографии, — написал пользователь с ником Traditional_Ad3118. — Вы можете взглянуть на однообразные здания советского типа с серым небом и не увидеть ничего кроме депрессии. Но в то же время в этом есть также что-то очень уникальное и эстетическое.

Пользователи Reddit отметили, что Россия – это красивая страна. По их словам, нужно отделять политические распри от географических мест и проживающих на них людей.

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