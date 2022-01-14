Пользователи популярного американского сайта похвалили Челябинск за его красоту

Помимо Челябинска иностранцам также показали другие города России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На популярном американском сайте Reddit опубликовали фотографии городов России, в числе которых оказался Челябинск. Пользователь с ником Proper-Sock4721 показал иностранцам Кировку и мост на реке Миасс. В комментариях под постом развернулось бурное обсуждение.

— Мне понравилось название «Челябинск», должно быть это чертовски красивое место, — отметил пользователь с ником CriticalThinker_501.

Автор поста отметил, что у некоторых людей складывается ложное впечатление, что в нашей стране кроме Москвы и Санкт-Петербурга нет других хороших городов. Поэтому он решил опровергнуть это мнение, выложив фотографии.

— Это очень красивые фотографии, — написал пользователь с ником Traditional_Ad3118. — Вы можете взглянуть на однообразные здания советского типа с серым небом и не увидеть ничего кроме депрессии. Но в то же время в этом есть также что-то очень уникальное и эстетическое.

Пользователи Reddit отметили, что Россия – это красивая страна. По их словам, нужно отделять политические распри от географических мест и проживающих на них людей.

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