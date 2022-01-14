Под Нижним Тагилом инспекторы ДПС помогли замерзающей на трассе семье из Челябинской области

К замерзающим приехали на помощь лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции Алексей Галкин. Фото: ГУ МВД по Свердловской области.

На трассе под Нижним Тагилом двое инспекторов ДПС помогли челябинской семейной паре, которая ночью застряли на безлюдной трассе. Супруги возвращались в Магнитогорск, но по пути у них заглох автомобиль. Они пытались звонить в многочисленные службы, но никто не приехал. В итоге пара решила обратиться по телефону в полицию.

— В дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступила информация о том, что на выезде из города Нижний Тагил в сторону поселка Черноисточинск прямо на полосе проезжей части находится автомобиль Renault Logan без движения и обозначений при наличии знака аварийной остановки. Сообщение передали патрульному экипажу ГИБДД, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

На помощь к супругам приехали лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции Алексей Галкин. Они посадили замерзших в свой автомобиль, чтобы те отогрелись в тепле. А уже после этого организовали выезд эвакуатора и транспортировку сломавшийся машины в Магнитогорск.

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