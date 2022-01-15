В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

На Южном Урале постепенно снижается смертность от COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 151 461. Об этом в субботу, 15 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли шесть человек. Больничные палаты покинули 60 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 141 819 человек. Под присмотром врачей остаются 1 954 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 5 млн человек. За прошедшие сутки — 12 741 тестов.

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