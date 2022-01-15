В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Тела погибших нашли под обломками. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В деревне Половника Чебаркульского района на пожаре в частном деревянном доме погибли три человека. Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в субботу утром, 15 января.

— К месту происшествия были направлены четыре единицы пожарной техники. Локализовав и ликвидировав горение, под обломками были обнаружены тела двух женщин и мужчины, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Дом полностью выгорел, обрушилась его конструкция. По словам соседей, хозяин жилья часто выпивал и собирал у себя друзей. Сейчас выясняются все обстоятельства возникновения пожара.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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