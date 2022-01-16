В Челябинской области будут судить производителей «паленой» водки и коньяка

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области состоится суд над четырьмя самогонщиками. По версии следствия, мужчины организовали производство «паленки» в Сосновском районе. Там они арендовали помещения бывшего цеха, установили конвейер и самодельный аппарат по розливу.

Также на производстве оперативники обнаружили 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустую стеклянную тару, упаковки и поддельные этикетки. 90 тысяч бутылок немаркированной водки и коньяка оказались на складах предприятия.

— Еще около 30 тысяч емкостей со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных этикетками популярных брендов, находились в большегрузном автомобиле, который сообщники отправили в Магнитогорск. Общая стоимость товара превысила 30 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Интересно, что самогонщики тщательно шифровались. Они часто меняли номера телефонов, общались на национальных языках и использовали закодированные слова. Так, «чай» у них обозначал «коньяк». А при перевозках они якобы возили не алкоголь — транспортные накладные изготавливались на сухие строительные смеси.

Двоих подозреваемых задержали еще в сентябре 2020 года, еще двоих — год спустя. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде. Уголовные дела возбуждены по признакам ч. 6 ст. 171.1 и ч. 4 ст. 180 УК РФ и объединены в одно дело. Оно направлено на рассмотрение в Сосновский районный суд Челябинской области.

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